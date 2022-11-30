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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Сбор картофеля в организованном секторе РФ в 2022 году превысит 7 млн т

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Сбор картофеля в организованном секторе РФ этом году может превысить 7 млн тонн, это больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на пресс-конференции в среду в Москве.

"В этом году у нас ожидания более 7 млн тонн, больше чем в прошлом году. Погода была хорошая, посадили мы больше, несмотря на сложные погодные условия. Но было много дождей, и убирают до сих пор все с трудом", - сказала Лут.

По ее словам, несмотря на сокращение производства картофеля в личных подсобных хозяйствах, общий сбор составит 17-18 млн тонн. "Этого должно быть достаточно для покрытия внутренних потребностей", - сказала она.

К тому же остается возможность сезонного импорта, "потому что все-таки у нас картофель произрастает не круглогодично, а в определенный период", отметила она. "Стандартно, начиная с апреля, идет перекос по овощам, когда наши овощи заканчиваются и мы переходим на импорт. Эти возможности у нас остаются, импортные пошлины невысокие, где-то даже они отменены, поэтому никакой опасности для продовольственной безопасности по овощам и картофелю внутри страны мы не видим", - подчеркнула первый замминистра.

Как сообщила Лут, для хранения урожая в стране имеется достаточное количество овощехранилищ.

По данным Минсельхоза на 24 ноября, картофель в сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах убран с 281,3 тыс. га (271,7 тыс. га на аналогичную дату прошлого года), накопано 7,2 млн тонн (6,6 млн тонн), урожайность составила 255,1 ц/га (243,8 ц/га).

По данным Росстата, в 2021 году производство картофеля в хозяйствах всех категорий, составило 18,3 млн тонн.

Минсельхоз РФ
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