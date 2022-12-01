Ленинградская АЭС выводит в плановый ремонт энергоблок №6 до середины января

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ленинградская АЭС (ЛАЭС) 1 декабря выведет энергоблок №6 в плановый ремонт, который продлится до середины января, сообщила пресс-служба станции.

"1 декабря 2022 года в 23:30 энергоблок №6 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС отключат от сети до середины января 2023 года для проведения планового ремонта. Это будет второй ремонт на шестом ленинградском энергоблоке, введенном в промышленную эксплуатацию в марте 2021 года", - говорится в сообщении.

В ремонте энергоблока будут задействованы более 500 ремонтников, специалистов инженерной поддержки и работников специализированной организации "Атомэнергоремонт", отмечает пресс-служба станции. В течение 1,5 месяцев они проведут ревизию и техническое обслуживание реакторного и турбинного оборудования, генератора, систем безопасности, дизель-генераторов. При необходимости быстроизнашиваемые детали будут отремонтированы.

Часть отработавших кассет с топливом заменят на свежие. Специалисты также протестируют герметичную оболочку здания реактора вакуумированием и избыточным давлением, чтобы подтвердить ее целостность и плотность.

"С 1 декабря 2022 года на Ленинградской АЭС будут находиться в работе энергоблоки №3 и №4 РБМК-1000 и энергоблок №5 ВВЭР-1200. Они будут нести суммарную нагрузку 3,2 тыс. МВт", - сообщает пресс-служба ЛАЭС.

Как сообщалось, первый плановый ремонт на энергоблоке №6 ЛАЭС завершился в феврале 2022 года, продолжительность ремонтных работ составила 46 суток.

Два блока ВВЭР-1200 были введены в промышленную эксплуатацию на ЛАЭС в 2018 и 2021 годах. Проектный срок службы оставляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Еще два энергоблока ВВЭР-1200 – №7 и №8 планируется ввести в эксплуатацию на Ленинградской АЭС в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков №3 и №4 РБМК-1000.

Ленинградская АЭС – крупнейшая в России по установленной мощности действующая атомная электростанция, расположена в г. Сосновый Бор Ленинградской области. Это единственная в РФ станция, где действуют реакторы двух разных типов: канальные уран-графитовые РБМК и водо-водяные ВВЭР. Станция состоит из 6 энергоблоков, из них четыре - действующие. Блок №1 (РБМК-1000) был остановлен для вывода из эксплуатации в 2018 году после 45 лет работы, блок №2 (РБМК-1000) – в 2020 году.