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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:20

Правительство запустило проект по экологическому консультированию компаний

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Эксперимент по экологическому консультированию компаний и предпринимателей стартовал в России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь представители бизнеса могут получить квалифицированное сопровождение проектов, где требуется проведение экологической экспертизы. Заниматься этим будут специалисты Росприроднадзора. Консультации можно будет получить на разных стадиях жизненного цикла проекта - разработке планов, строительстве, модернизации или вводе в эксплуатацию", - сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

Для участия компании необходимо подать электронную заявку через официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Эксперимент продлится до 31 декабря 2023 года. Росприроднадзор будет отчитываться о ходе его проведения и результатах в Минприроды и Минэкономразвития по итогам каждого полугодия - до 1 августа 2023 года и до 1 февраля 2024 года. В свою очередь, министерства должны будут представить доклады в правительство о результатах эксперимента и о целесообразности распространения на другие контрольные органы практики направления мотивированного мнения.

Как сообщалось, с инициативой о проведении на базе Росприроднадзора эксперимента по расширению практики мотивированного мнения в феврале 2022 года выступила "Деловая Россия". Тогда в обращении к президенту Владимиру Путину глава объединения Павел Титов отметил, что зачастую предприниматели не знают наверняка, насколько их текущая деятельность и разрабатываемые инвестпроекты соответствуют требованиями надзорных органов.

"Получить консультацию регулятора предприниматель на данный момент не может. Мы часто узнаем о несоответствии нормативам только тогда, кода контролер приходит на строящийся или сданный объект, а это срыв сроков запуска, большие штрафы, большие потери. (...) Избежать ошибок и штрафных санкций нам бы позволило своевременное получение мотивированного мнения о соответствии требованиям от ответственного регулятора. Такая возможность особенно важна на этапе разработки проекта, когда все еще можно безболезненно исправлять", - отмечал Титов.

Инициатива бизнес-объединения опирается на опыт ФНС России, предоставляющей участникам налогового мониторинга мотивированное мнение по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. В случае, если эксперимент с Росприроднадзором будет успешным, практику предлагается распространить на все надзорные ведомства.

Росприроднадзор Михаил Мишустин
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