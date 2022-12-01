Володин выступил за гармонизацию законов РФ и Абхазии в налоговой и таможенной политике

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что в рамках работы комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Абхазии необходимо заняться гармонизацией законов в налоговой, таможенной и социальной областях.

"Один из ключевых вопросов нашей будущей работы - заниматься вопросами гармонизации законодательства в социально-экономической сфере, решая вопросы в этом плане при подготовке законов и в области таможенной политики, налогового законодательства, и других сфер, создавая условия для развития бизнеса", - сказал Володин журналистам в четверг по итогам встречи с депутатами парламента Абхазии.

Он отметил, что Абхазия входит в пятерку самых привлекательных для россиян стран в плане туризма. "Если речь вести о поездках, то (Абхазия) выходит на второе место по посещению после Турции. Более 600 тысяч жителей (Абхазии) посетили в прошлом году нашу страну, а по итогам прошлого года, гражданами РФ было совершено более 5 млн поездок в Абхазию", - добавил председатель Госдумы.

В четверг Володин также встретился с президентом Абхазии Асланом Бжания. На встрече он заявил, что Россия и Абхазия совместно смогут преодолеть все вызовы и внешнее давление, по его мнению, у парламентариев двух стран есть все возможности для развития диалога и совместной работы в этом направлении.

"Мы исходим из того, что Государственная дума, парламент Абхазии имеют все возможности для того, чтобы мы решали вопросы, призванные преодолеть вызовы, санкции. Чтобы мы в рамках диалога лучше понимали друг друга. А без диалога нет доверия. Когда мы говорим о развитии, оно может строиться только на доверии", - заявил Володин, отметив, что именно такой диалог в четверг прошел между российскими и абхазскими парламентариями.

"Мы говорили больше о проблемах, но при этом все подчеркивали, что для нас дружеские отношения, понимание должны быть основой развития. То есть задача двух парламентов - укреплять это взаимопонимание, делать все для развития", - добавил он.

Володин также обратил внимание на соглашение о сотрудничестве между Госдумой и Народным собранием Абхазии, подписанное в ходе встречи думской делегации с депутатами парламента республики.

"Создали комиссию высокого уровня с тем, чтобы вопросы, имеющие отношение к межпарламентскому сотрудничеству, вопросы, связанные с такими темами, как гармонизация законодательства - это тема законодателей, мы могли обсуждать, рассматривать сообща", - сказал он. По его словам, комиссия будет формировать конкретную повестку своих заседаний, чтобы законодатели вносили свой вклад в развитие отношений.