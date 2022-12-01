Россия в 2023 году привлечет 124 тыс. трудовых мигрантов

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Россия планирует в 2023 году привлечь почти 124 тысячи иностранных работников. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в четверг на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

"Определить на 2023 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в РФ на основании визы, в количестве 123 943 человек", - говорится в документе.

Согласно постановлению, наибольшее число иностранцев планируется привлечь по рабочим специальностям: 32 808 человек составляет квота на рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, на строительно-монтажных работах; 23 664 человек - потребность в квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий; еще 14 343 иностранцев планируется привлечь в качестве рабочих в металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность.

Потребность в неквалифицированной рабочей силе составляет более 7,2 тыс. человек.

Квота на выдачу приглашений для въезда в Россию и разрешения на работу для иностранных граждан на 2023 год определена в том же размере - 123 943 человек.