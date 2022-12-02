Минобороны РФ сообщило о двух сбитых в ДНР украинских боевых самолетах

Также российские военные заявили об отражении атак армии Украины в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили два украинских боевых самолета - МиГ-29 и Су-25.

"Истребительной авиацией в районе населенного пункта Украинка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики сбит украинский самолет Су-25", - сказал он.

По его данным, за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в различных районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 336 самолетов, 177 вертолетов, 2599 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6953 танка и других боевых бронированных машин, 908 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3648 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7437 единиц специальной военной автомобильной техники", - отметил Конашенков.

В Запорожской области уничтожено три склада с оружием и боеприпасами Вооруженных сил Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"В районах населенных пунктов Загорное, Димитрово и Волчанское Запорожской области поражены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ нанесены удары по семи пунктам управления ВСУ в Харьковской, Запорожской областях и Донецкой народной республике.

"Кроме того, поражены 78 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 184 районах, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в населенном пункте Часов Яр (ДНР)", - сказал Конашенков.

Также он заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы нанесен удар по району сосредоточения подразделений 40-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы, а также подавлены две огневые позиции украинских реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области.

Российские военные также сообщили об отражении атак армии Украины в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

"На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области", - сказал Конашенков.

По его данным, на данном направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля "Козак".

"На южно-донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа.

"На красно-лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение трем ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

"В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа", - заявил Конашенков. По его словам, 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.