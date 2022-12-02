Российские военные сорвали атаки армии Украины в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили об отражении атак армии Украины в ДНР, ЛНР и Харьковской области.

"На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в пятницу.

По его данным, на данном направлении за сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля "Козак".

"На южно-донецком направлении противник силами до роты предпринимал безуспешные попытки контратаковать из района населенного пункта Угледар в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

Он заявил, что в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, один танк, три бронетранспортера и два пикапа.

"На красно-лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение трем ротным тактическим группам противника, выдвигавшимся для атаки в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

"В результате огневого поражения подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили более ста украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые бронированные машины и два пикапа", - заявил Конашенков.

По его словам, 11 военнослужащих ВСУ сдались в плен.