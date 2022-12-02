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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Работу сиделок с проживанием у инвалидов закрепят в законодательстве

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Министерство труда и соцзащиты РФ представило на общественное обсуждение проект закона, которым предлагается закрепить понятие "сопровождаемого проживания", сообщила пресс-служба ведомства.

"Впервые в законодательство вводится сопровождаемое проживание. Сопровождение предлагается оказывать гражданам с инвалидностью, нуждающимся в постоянной или частичной посторонней помощи", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что "объем услуг, периодичность и длительность предоставления услуг по сопровождаемому проживанию предлагается определять с учетом ограничений жизнедеятельности и нарушенных функций организма с использованием критериев нуждаемости". Полномочия по утверждению данных критериев предлагается наделить Минтруд.

Кроме того, законопроектом предлагается стандартизировать услуги по комплексной реабилитации и абилитации гражданам с инвалидностью.

В пресс-службе добавили, что по поручению президента законопроект планируется принять уже в первом квартале 2023 года.

Минтруд
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