Рабочие субподрядчика Киринского ГКМ обратились в прокуратуру из-за долгов по зарплате

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В прокуратуру Ногликского района поступило коллективное обращение сотрудников ООО "Нефтегазкомплектмонтаж", занятых на обустройстве Киринского газоконденсатного месторождения (ГКМ) на севере Сахалина, по задержке зарплаты, сообщает пресс-служба прокураты Сахалинской области в пятницу.

"Прокурором Ногликского района принято коллективное обращение работников предприятия (НГКМ - ИФ) по факту невыплаты заработной платы, организовано его рассмотрение в установленном порядке. Восстановление прав работников организации находится на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прокурор Ногликского района Вероника Суворова по поручению областной прокуратуры выехала на Киринское ГКМ, где встретилась с работниками. Она разъяснила им положения трудового законодательства, в том числе "порядок восстановления нарушенных прав работников в сфере трудовых правоотношений путем применения мер прокурорского реагирования". По итогам этой встречи сотрудники НГКМ написали в прокуратуру коллективное обращение.

Как сообщалось ранее, работники, занятые на обустройстве Киринского газоконденсатного месторождения, обратились к властям с требованием выплатить им задолженность по зарплате, а также купить билеты для возврата домой с вахт.

В дочерней компании "Газпрома" - "Газпром инвесте" - "Интерфаксу" ранее сообщили, что заказчик строительства ООО "Газпром инвест" и генеральный подрядчик АО "РусГазДобыча", агентом которого на месторождении выступает ООО "РусГазШельф", не имеют задолженности перед ООО "НГКМ". Задолженность по зарплате перед сотрудниками ООО "НГКМ" лежит исключительно на этой организации. В настоящее время создан штаб, в состав которого вошли руководство филиала ООО "Газпром инвест" "Сахалин", ООО "РусГазШельф" и ООО "НГКМ". Ведется работа по выходу из сложившейся ситуации.

Прокуратура Сахалинской области проводит проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению трудового законодательства.

Киринское ГКМ расположено на шельфе Сахалина (Охотское море) в 28 км от берега (глубина воды 90 метров). Это первое месторождение в России, где добыча ведется с подводного добычного комплекса. Планируемая полка добычи - 5,5 млрд куб. м газа в год.