Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Тувы

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,1 зафиксирован в субботу в 301 км западнее Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зарегистрированного в 03:39 мск землетрясения находился в 31 км север-западнее города Ак-Довурак.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 6,5 балла по шкале MSK-64.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 4,3.

Сейсмологи Алтае-Саянского филиала также зафиксировали этом районе в 03:51 мск и 03:50 мск два афтершока магнитудой соответственно 4,6 и 4,1.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в республике, где сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.