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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Газовое оборудование взорвалось в пятиэтажном доме в Астраханской области

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Газовое оборудование взорвалось в одной из квартир жилого 5-этажного дома в городе Камызяке Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что при взрыве пострадал проживающий в квартире гражданин 1977 года рождения. По его словам, с термическими ожогами и в шоковом состоянии пострадавший госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы.

"Эвакуировано 114 человек, 12 из которых, в том числе один ребёнок и один подросток, расположены в пункте временного размещения", - написал глава региона.

Часть эвакуированных жильцов размещены у родственников.

По факту произошедшего начата проверка, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону. Там отметили, что предположительной причиной хлопка явилась утечка бытового газа.

В СКР сообщают, что газ взорвался на кухне квартиры. "В результате инцидента пострадал собственник квартиры 1977 года рождения. Мужчину с ожогами лица и шеи доставили в медицинское учреждение, по предварительной информации, он находился в состоянии опьянения", - добавили в ведомстве.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Астраханская область Игорь Бабушкин
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