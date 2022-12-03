Российские военные предотвратили украинскую атаку на донецком направлении

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные предотвратили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Донецка, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой народной республики", - сказал Конашенков на брифинге.

"Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции", - сказал Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

"На Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики", - сказал представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили до 60 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.

"На Красно-Лиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населенных пунктов Коломыйчиха и Житловка Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, "в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны". Было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля "Козак".

"На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка Донецкой народной республики", - сказал Конашенков.

По его словам, на этом направлении потери армии Украины составили до 60 военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин.