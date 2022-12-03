Пожар начался на авторынке в Петербурге
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в автоцентре в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба главка МЧС по городу.
Огонь охватил одноэтажное здание автоцентра "Ириновский" на Ириновском проспекте, размер объекта - 60 на 70 метров, следует из сообщения.
"По информации охраны в здании хранятся лакокрасочные изделия, масла", - отмечают в МЧС.
Площадь пожара, по данным ведомства, составляет 500 кв. метров.
Пострадавших, предварительно, нет, добавляют в МЧС.