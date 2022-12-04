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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Минобороны РФ сообщило, что российские войска ведут наступление в районе Артемовска

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска ведут наступательные действия в районе Артемовска (Бахмут, ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой народной республики", - сказал он.

По его словам, "в результате огневого поражения и действий российских войск за сутки на данном направлении уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин ВСУ".

Конашенков сообщил, что на Южно-Донецком направлении вооруженные силы Украины предпринимали попытки прорыва в населенный пункт Павловка (ДНР).

"В результате активных действий российских войск подразделение противника было вытеснено на минное поле и уничтожено огнем артиллерии", - сказал он.

"Безуспешно закончились атаки ВСУ в направлении населенного пункта Шевченко Донецкой народной республики. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии противник со значительными потерями отброшен на исходные позиции. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 40 украинских военнослужащих убитыми, одна боевая машина пехоты и три пикапа", - сообщил Конашенков.

"На Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии, танков и тяжелых огнеметных систем по позициям ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики", - сказал он.

"В результате огневого поражения по сосредоточению живой силы и военной техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка пресечена попытка атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Ягодное Харьковской области. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа и два автомобиля", - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, на Красно-Лиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка (ЛНР).

Как отметил Конашенков, "в результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу".

По его словам, "нанесением огневого поражения в районе Серебрянского лесничества и решительными действиями российских войск сорваны атаки двух штурмовых групп ВСУ в направлении населенного пункта Кременная Луганской народной республики".

"Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, - сказал Конашенков. - Потери противника за сутки на данном направлении составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль".

Хроника 24 февраля – 04 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Артемовск ДНР Минобороны РФ
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