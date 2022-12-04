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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Умер экс-глава Дагестана Магомедали Магомедов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Бывший глава Дагестана Магомедали Магомедов ушел из жизни на 93-м году жизни, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Меликов.

"Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов - почетный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России", - написал он в своем телеграм-канале.

Меликов отметил, что дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедову, "помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны". "Каждый разговор с ним - это урок жизни, Магомедали Магомедович всегда делился своим опытом и подсказывал, как лучше поступить в той или иной ситуации", - сказал глава республики.

Он принес соболезнования семье Магомедова.

Магомедали Магомедов родился 15 июня 1930 года в селении Леваши. Занимал пост председателя совета министров Дагестанской АССР с 24 мая 1983 года, с августа 1987 года - председателя Президиума Верховного совета Дагестанской АССР, с апреля 1990 года - председателя Верховного Совета республики, а с 26 июля 1994 по февраль 2006 года руководил регионом в качестве председателя государственного совета Дагестана.

Дагестан Магомедали Магомедов
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