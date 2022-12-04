Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в Балахнинском районе Нижегородской области, написал в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

В результате ДТП погибли три человека: из них две женщины погибли на месте и один мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи во время эвакуации.

Также в больницу госпитализированы 10-летний мальчик и 38-летний мужчина. "Состояние пострадавших средней степени тяжести", - сообщил министр.