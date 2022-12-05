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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В ЛНР сообщили о гибели девяти человек в результате обстрела Алчевска

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Девять человек погибли в результате обстрела Вооруженными силами Украины города Алчевск Луганской народной республики в понедельник утром, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По состоянию на 11:00, количество жертв среди гражданского населения в результате обстрела Алчевска возросло до девяти человек", - заявил Марочко "Интерфаксу" в понедельник.

Ранее в понедельник врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил в своем телеграм-канале, что ВСУ обстреливают Алчевск второй день подряд.

По его данным, в воскресенье ударам подвергся Индустриальный техникум Донбасского государственного технического института и общежитие, а рано утром в понедельник под ударом оказались три общежития Донбасского государственного института.

Пасечник уточнил, что студенты в результате обстрелов не пострадали, поскольку в городе введен дистанционный формат обучения. Общежития использовались для размещения беженцев.

ЛНР Алчевск
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