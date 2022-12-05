В Минобороны РФ заявили об успешном наступлении на донецком направлении

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска ведут успешные наступательные действия на донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа", - сообщил он.

На Южно-Донецком направлении, сообщил Конашенков, "подразделения ВСУ предприняли безуспешную попытку контратаки в направлении населенного пункта Никольское". "В результате нанесения огневого поражения противник был отброшен на исходные позиции. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа", - заявил он.

На Купянском направлении российские военные нанесли удар по месту дислокации ротной тактической группы вооружённых сил Украины в Харьковской области в районе населенного пункта Табаевка, заявил представитель Минобороны РФ. По его словам, "уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа".

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбит в воздухе самолет Су-25 воздушных сил Украины и в районе Зверево (ДНР) сбит украинский МиГ-29. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Марьинка (ДНР) сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки уничтожено 10 украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области.

"Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новолуганское (ДНР)", - сказал он.

Уничтожен склад боеприпасов армии Украины в районе населенного пункта Каменское Запорожской области.

По данным Конашенкова, в районе населенного пункта Парасковиевка (ДНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, в районе Рай-Александровки (ДНР) - радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Он также заявил, что в районах населенных пунктов Краматорск и Диброва (ДНР) поражены пункты временной дислокации иностранных наемников.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Кругляковка, Кисловка, Крахмальное Харьковской области, Тоненькое, Торское, Ивано-Дарьевка, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), а также 72 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193 районах", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 339 самолетов, 180 вертолетов и 2 628 дронов.