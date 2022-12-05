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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Запрет на сделки "недружественных" нерезидентов без спецразрешения продлен на год

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Действие президентского указа №520 от 5 августа этого года продлено на год. Этот указ стал одним из ключевых элементов системы ограничений и контроля в отношении сделок с участием нерезидентов из "недружественных" юрисдикций.

Указом Владимира Путина от 5 декабря окончание действия августовского указа перенесено с 31 декабря 2022 года на 31 декабря 2023 года.

Это ожидаемое решение: возможность "неоднократного продления" президентом действия ограничений, введенных указом №520, была заложена в тексте указа изначально.

Указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из ряда активов кроме как по специальному разрешению главы государства.

Указ распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашения о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, МПГи др.

РФ
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