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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Путин подписал указ о предельной штатной численности органов внутренних дел РФ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом установил предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий).

Согласно указу, размещенному в понедельник на портале правовой информации, предельная штатная численность органов внутренних дел РФ установлена с 1 января 2023 г. в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел РФ, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников.

С 1 января 2024 г. предельная штатная численность органов внутренних дел РФ установлена в количестве 934 011 единиц, в том числе 781 845 сотрудников органов внутренних дел, 18 018 федеральных государственных гражданских служащих, 134 148 работников.

Согласно указу, с января 2025 г. предельная штатная численность органов внутренних дел РФ установлена в количестве 938 856 единиц, в том числе 786 299 сотрудников органов внутренних дел, 18 037 федеральных государственных гражданских служащих, 134 520 работников.

Путин поручил правительству России предусмотреть выделение МВД РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации указа.

МВД Владимир Путин
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