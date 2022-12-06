Найдено тело шестого погибшего при взрыве газового баллона в Нижневартовске

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

"Из-под завалов извлекли тело еще одного человека (за весь сегодняшний день - пятерых). На этот час официально признаны погибшими шесть человек, двое считаются пропавшими без вести", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

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