Минобороны РФ сообщило о наступлении российской армии на красно-лиманском направлении

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска ведут наступление на красно-лиманском направлении, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

"На красно-лиманском направлении российские войска вели наступательные действия, в результате которых заняли выгодные рубежи и новые позиции. В результате огня артиллерии, ударов штурмовой и армейской авиации уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сказал Конашенков.

По его словам, "на Купянском направлении упреждающим огнем артиллерии по району сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики".

"Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и один пикап", - сказал официальный представитель Минобороны.

Вооруженные силы России успешно продолжают наступать на донецком направлении, заявил он.

"Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой народной республики были отражены", - сказал Конашенков. По его словам, "за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин".

"На южно-донецком направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой народной республики и Новодаровка Запорожской области. Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции", - сообщил Конашенков.

По его словам, "потери противника составили более 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты и три автомобиля".

Удары нанесены по пунктам управления ВСУ в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Степное Запорожской области, Краматорск и Артемовск ДНР, "поражены 83 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 176 районах".

Над территорией ДНР в районе населенного пункта Ясеновое сбит украинский истребитель МиГ-29. Также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено шесть украинских беспилотников в Харьковской, Запорожской областях и ЛНР.

"Кроме того, перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Комиссаровка (ЛНР), Богдановка Херсонской области, Токмак и Мелитополь Запорожской области. В районе населенного пункта Морозовка Херсонской области сбиты две американские противорадиолокационные ракеты HARM", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.