Суд в Москве заочно арестовал вице-премьера Украины Верещук и замглавы украинского МИД

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал вице-премьера Украины Ирину Верещук и замглавы украинского МИД Эмину Джапарову, заочно обвиненных в нарушении территориальной целостности РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Как сообщили в пресс-службе, в отношении обеих фигуранток дела судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента их задержания или экстрадиции в РФ.

Российским следствием Верещук и Джапарова заочно обвиняются в нарушении территориальной целостности РФ (ст. 280.2 УК РФ). Обе объявлены в розыск, уточнили в суде.

Комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.