Российские ученые разработали быстрый способ доставки лекарств в опухоль

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Исследователи из Сеченовского университета совместно с другими учеными разработали метод доставки противоопухолевых препаратов через кровоток; этот способ лечения значительно эффективнее, чем обычное введение лекарства, сообщили "Интерфаксу" в университете.

Как отмечается в сообщении, этот метод разработали совместно с учеными из Института биоорганической химии РАН, Института цитологии РАН и НИЯУ "МИФИ". Лекарства переносят саморазрушающиеся наночастицы. Открытие помогло уменьшить меланому легких у мышей в 11 раз. Результат исследования опубликован в одном из самых авторитетных химических журналов Nature Communications.

Также сообщается, что перед учеными стояла задача создать наночастицы-контейнеры, которые смогут доставить препарат в опухоль, не затрагивая здоровые ткани. Наблюдая за ходом эксперимента, ученые убедились, что уже через три минуты частицы оказались в легких и начали высвобождать лекарство, а через 10 минут полностью разрушились. Буквально сразу лекарственный препарат начал проникать вглубь ткани.

Эксперимент показал, что этот способ лечения намного более эффективен, чем обычное введение лекарства, причем и на ранней стадии развития меланомы, и на поздней.

"Если при традиционном введении доксорубицина размер ракового узла на 15-й день уменьшился в 1,6 раза, то при доставке препарата наночастицами опухоль сократилась 11-кратно. Все это способствовало значительному увеличению продолжительности жизни мышей", - отмечается в сообщении университета.