Полтора десятка автомобилей столкнулись на трассе в Ингушетии из-за гололеда

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Гололед спровоцировал массовое ДТП на федеральной трассе в Ингушетии, сообщает МЧС республики во вторник.

"На выезде из города Сунжа произошло массовое ДТП - столкнулись 15 машин", - сказано в сообщении.

Отмечается, что причиной происшествия стало обледенение дороги. Массовая авария произошла недалеко от 20-го поста ДПС.

На небольшом участке дороги зафиксировано сразу несколько аварий. Из-за гололеда не все водители смогли справиться с управлением своим транспортным средством. В результате аварии никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства поисково-спасательной части "Эрши" министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики.