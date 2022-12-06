В ДНР рекомендовали переводить сотрудников на "удаленку" в связи с обстрелами

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в связи с обстрелами рекомендовал сотрудникам предприятий, ведомств и государственных учреждений перейти на удаленную работу.

"Только сегодня противник выпустил по республике более 130 боеприпасов различного калибра, включая РСЗО "Град"(...) призываю руководителей ведомств, бюджетных организаций и частных предприятий перестроить работу, максимально сократив количество людей, работающих в очном формате", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном во вторник его пресс-службой.