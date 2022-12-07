Лефортовский суд продлил до марта арест обвиняемому в госизмене Валерию Качину

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы продлил до 12 марта срок ареста предполагаемому ученому Валерию Качину, обвиняемому в государственной измене.

В пресс-службе суда "Интерфаксу" сказали, что арест Качину продлен на три месяца и одни сутки, а всего - до пяти месяцев. Ему вменяют госизмену (275 УК), эта статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Подробностей уголовного дела в суде не сообщили, так как материалы содержат гриф "секретно". Ранее о данном обвиняемом также ничего не было известно.

По данным ряда СМИ, Качин - ученый-геодезист, который в сентябре был конвоирован в Москву из Биробиджана.