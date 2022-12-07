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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

МРОТ с 1 января вырастет на 6,3% и составит 16 242 рубля

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об увеличении с 2023 года на 6,3% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Законом устанавливается минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 руб. в месяц (с 1 июня 2022 года МРОТ установлен в размере 15 279 руб.).

Закон также приостанавливает с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года включительно действие частей 2 и 4 статьи 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы и установлении соотношения МРОТ и медианной зарплаты в размере 42%.

Согласно закону, МРОТ на 2023 и 2024 годы устанавливается ежегодно федеральным законом и исчисляется исходя из темпа роста МРОТ, превышающего на 3 процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на предшествующий год.

Госдума МРОТ
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