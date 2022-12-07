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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Экс-сотрудник РАНХиГС Аслан Фейзба объявлен в международный розыск по делу о растрате

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) заявили, объявленный в международный розыск Аслан Фейзба не работает в Академии с 2021 года.

"Следственные действия проходят по уголовному делу, возбужденному два года назад следственным управлением ФСБ России при взаимодействии с руководством РАНХиГС. Аслан Фейзба не является сотрудником РАНХиГС с 2021 года", - сообщили в пресс-службе вуза "Интерфаксу" в среду.

Ранее в среду стало известно, что следствие объявило Фейзбу, который был начальником отдела в РАНХиГС, в международный розыск по делу о растрате в особо крупном размере. Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.

РАНХиГС Москва ФСБ
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