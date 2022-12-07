В Ельце при пожаре в "Доме торговли" погибла женщина

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В центре Ельца в ТЦ "Дом торговли" на улице Мира днем произошел крупный пожар. Пожарные на втором этаже нашли тело женщины, сообщил телеграм-канал правительства Липецкой области. Ее личность устанавливают.

Возгорание на втором этаже торгового центра началось около полудня. Сигнал о пожаре поступил МЧС в 12:10, сообщили в областном управлении ведомства. К 14:32 открытое горение было ликвидировано.

Площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 50 человек.