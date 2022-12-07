Россия приостанавливает уплату взносов в ПАЧЭС

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Ольга Тимофеева заявила о решении приостановить выплату взносов РФ в ПАЧЭС.

"Сейчас мы принимаем решение временно приостановить уплату членских взносов до восстановления здравого смысла. В ПАЧЭС он был полностью нарушен", - цитирует в среду Тимофееву ее пресс-служба.

Сообщается также, что российская делегация во главе с Тимофеевой в среду прервала свое участие в проходящей в Белграде Генассамблее ПАЧЭС во время голосования по новым мандатам российских делегатов.

"Во время голосования по новым мандатам украинская делегация устроила цирк, вела себя агрессивно. Они настаивали на том, чтобы при подтверждении мандатов голосование шло персонально за каждого, а не за всю делегацию. По уставу никто этого делать не вправе", - пояснила Тимофеева.

По ее словам, "те, кто голосовал сегодня против, своими руками подписали смертный приговор ПАЧЭС". "По факту вычеркнуть Россию из Черноморского региона невозможно. Не учитывать мнение России по всем вопросам в этом регионе тоже невозможно. Черное море, напомню, раньше называлось Русским, потому что мы на значительной части побережья. И Россия, и Турция 30 лет назад были основоположниками ПАЧЭС", - отметила Тимофеева.

Бюджет ПАЧЭС на 2023 год утвержден в сумме 1 795 000 евро. Он должен формироваться из взносов 13 государств-членов. На долю России приходится 256 429 евро (14,29%).

В настоящее время подтвержденные мандаты имеют только трое российских парламентариев: депутаты Госдумы Ольга Тимофеева и Николай Коломейцев, сенатор РФ Алексей Кондратенко. Хотя Россия вправе иметь гораздо больше мандатов, на голосование в среду было заявлено еще семь россиян.

60-я Генассамблея ПАЧЭС, куда входят страны Причерноморского региона, проходит сегодня в Белграде.