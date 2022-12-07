Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Скончался арбитражный управляющий, банкротивший "ЮКОС"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный управляющий Эдуард Ребгун скончался на 76-м году жизни. Информация о его смерти размещена в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ее подтвердили "Интерфаксу" в саморегулируемой организации управляющих Северо-Запада, в которой состоял Ребгун.

Там сообщили, что похороны назначены на среду.

Широкую известность Ребгуну, который был конкурсным управляющим Мосбизнесбанка, компании "Юнистрой", Московского желатинового завода, принесло банкротство НК "ЮКОС". В марте 2006 года он стал внешним управляющим нефтяной компании и руководил крупнейшим в российской корпоративной истории процессом банкротства вплоть до ликвидации "ЮКОСа" в конце 2007 г. Вскоре после этого Ребгун был назначен внешним управляющим ЗАО "Связной".

Последним для Ребгуна стало банкротство АО "Департамент инвестиционных проектов". В сентябре этого года суд по ходатайству самого Ребгуна освободил его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего компании.

ЮКОС Эдуард Ребгун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил, что ядерная угроза нарастает, но РФ не применит ядерное оружие первой

Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом

Путин заявил, что СВО может стать длительным процессом
Дело журналиста Ивана Сафронова

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Апелляционный суд признал законным приговор журналисту Сафронову за госизмену

Президент РФ пообещал разобраться с проблемами с экипировкой военных

Россия приостанавливает уплату взносов в ПАЧЭС

Россия приостанавливает уплату взносов в ПАЧЭС

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Двух человек извлекли из-под завалов после взрыва в торговом доме в Ингушетии

Начался ремонт левой стороны автомобильной части Крымского моста

Путин обсудит с членами СПЧ проблему протезирования раненных во время СВО

МРОТ с 1 января вырастет на 6,3% и составит 16 242 рубля

ЦБ готов разрешить майнерам продавать криптовалюту только на иностранных биржах

ЦБ готов разрешить майнерам продавать криптовалюту только на иностранных биржах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });