Скончался арбитражный управляющий, банкротивший "ЮКОС"

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный управляющий Эдуард Ребгун скончался на 76-м году жизни. Информация о его смерти размещена в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, ее подтвердили "Интерфаксу" в саморегулируемой организации управляющих Северо-Запада, в которой состоял Ребгун.

Там сообщили, что похороны назначены на среду.

Широкую известность Ребгуну, который был конкурсным управляющим Мосбизнесбанка, компании "Юнистрой", Московского желатинового завода, принесло банкротство НК "ЮКОС". В марте 2006 года он стал внешним управляющим нефтяной компании и руководил крупнейшим в российской корпоративной истории процессом банкротства вплоть до ликвидации "ЮКОСа" в конце 2007 г. Вскоре после этого Ребгун был назначен внешним управляющим ЗАО "Связной".

Последним для Ребгуна стало банкротство АО "Департамент инвестиционных проектов". В сентябре этого года суд по ходатайству самого Ребгуна освободил его от исполнения обязанностей конкурсного управляющего компании.