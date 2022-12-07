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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ужесточить ответственность за утечку персональных данных.

"Наверное, есть необходимость ужесточения ответственности за правонарушения в этой сфере (цифровой экономике - ИФ)", - сказал глава государства в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ.

Реагируя на выступление одного из членов СПЧ, высказавшегося за уголовную ответственность и оборотные штрафы в связи с утечкой персональных данных, Путин сказал: "Те, кто использует эти данные, должны знать и понимать, что они используют украденные данные. Именно так, потому что даже украденное имущество – добросовестный приобретатель ведь не знает, что покупает украденный товар. По аналогии, то же самое и здесь. Конечно, здесь все это надо проработать".

Президент считает, что "об этом, совершенно точно, надо подумать и своевременно принять взвешенные решения, которые и интересы граждан защитят, и не будут являться препятствием для развития очень нужных для государства информационных технологий".

Касаясь проблемы возврата похищенных в результате мошенничества средств граждан, Путин отметил, что здесь "существуют определенные сложности". "Подчас эти средства похищаются или выманиваются у людей внешне такими способами и средствами, в том числе с помощью современных социальных технологий, – вроде бы как человек сам добровольно отдал или что-то даже подписал. Здесь, конечно, очень тонкая грань ответственности за то, что происходит. Но она какой бы тонкой ни была, она есть. И это в любом случае мошеннические действия, которые идут во вред гражданину, нарушают его права", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "большинство банков чаще всего в подобных случаях возмещают гражданам утраченные средства. Но должна быть выработана какая-то система, общий подход к решению вопросов подобного рода". "Поэтому и Минцифре, и МВД, и Центробанку соответствующие рекомендации и поручения будут даны", - добавил президент.

Владимир Путин
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