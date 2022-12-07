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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Курильские острова могут оснастить газовой генерацией малой мощности

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко вопросы создания инфраструктуры на Курильских островах и модернизации объектов энергетики, сообщила пресс-служба правительства.

Также была обсуждена необходимость завершения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу, а также обеспечение поставок газа для нужд региона с учётом перспектив роста потребления топлива в области и развитие возобновляемых источников генерации на Сахалине.

Новак отметил необходимость создания соответствующей рабочей группы для дополнительной проработки вопросов модернизации объектов энергетики на Курильских островах с учётом предложений по использованию в качестве источников генерации объектов малой мощности отечественного производства, работающих на газе, что позволит оптимизировать стоимость электроэнергии для потребителей региона.

"Также необходимо доработать баланс потребления газа на Дальнем Востоке, включая Приморье, Хабаровский край и Сахалин, просчитать потребность и источники их обеспечения топливом до 2035 года в новых экономических условиях. Данная работа уже ведётся Минэнерго России", - сообщила пресс-служба правительства.

Курилы Курильские острова Александр Новак Сахалинская область
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