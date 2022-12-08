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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Готовившего вооруженное нападение на курганский техникум отправили на принудительное лечение

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Центральный окружной военный суд отправил на принудительное лечение студента Курганского техникума сервиса и технологий, которого обвиняли в подготовке нападения на учебное заведение, сообщается в материалах суда.

В определении суда говорится, что фигуранта освобождают от уголовной ответственности.

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В марте 2022 года сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали 19-летнего студента одного из курганских техникумов, который подозревался в подготовке нападения на учебное заведение.

В его квартире было найдено семь самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие, а также дневник с планом террористического акта и инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.

Ранее Курганский городской суд приговорил к штрафу в 50 тыс. рублей студентку этого же техникума - подругу подследственного за то, что она не сообщила правоохранительным органам о готовящемся нападении.

Курганская область Курган
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