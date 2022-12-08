Российские военные сообщили о наступлении на красно-лиманском направлении

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Российские войска наступают на Красно-Лиманском направлении с применением авиации и артиллерии, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"На Красно-Лиманском направлении российские подразделения продолжали вести наступательные действия", - сказал Конашенков.

По его словам, "ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии за сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля".

"На Донецком направлении противник предпринимал безуспешные попытки контратаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Спорное и Берестовое Донецкой народной республики. В результате огневого поражения уничтожено более 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - сказал Конашенков.

На Южно-Донецком направлении, сообщил он, "Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались силами ротной тактической группы атаковать позиции российских подразделений в направлении населенного пункта Никольское Донецкой народной республики".

"Решительными действиями российских войск и ударами артиллерии подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля", - сказал Конашенков.

На Купянском направлении, сообщил он, "в результате ударов штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии по районам сосредоточения ВСУ уничтожено более 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля".

Конашенков также отметил, что "средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Яковлевка ДНР сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины".

"В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в четверг.

"В районе населенного пункта Ильичевка Донецкой народной республики уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США", - сообщил он.

По его данным, в районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников.