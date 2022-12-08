Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Ушаков воздержался от комментариев по поводу неофициальных контактов между РФ и США

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не стали давать однозначный ответ на вопрос о наличии между Москвой и Вашингтоном контактов не на официальном уровне.

В ходе общения с журналистами помощника президента РФ Юрия Ушакова спросили, ведутся ли между Москвой и Вашингтоном "нетрадиционные контакты по правительственной тематике".

"Вы знаете, что состоялся контакт в Турции между руководителями разведывательных агентств. Нарышкин и Бернс встречались. Что касается других контактов, то об их характере, составе участников и временных параметрах я бы воздержался что-либо сказать. Мне не с руки это комментировать", - ответил помощник главы государства.

Встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса и руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина состоялась в Турции в середине ноября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что данный контакт был инициирован американской стороной. "Вопросы, которые там обсуждались, носят чувствительный характер", - добавил он.

Юрий Ушаков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Адвокат Уилана сообщил о продолжении переговоров об обмене подзащитного

Военная операция на Украине

Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева

Путин назвал удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины ответом на действия Киева

Улучшение погоды позволило решить проблему с судоходством у ростовского порта

В Москве начали проверку публикаций о появлении в магазинах поддельной Coca-Cola

В Москве начали проверку публикаций о появлении в магазинах поддельной Coca-Cola

Дума запретила иностранцам услуги суррогатного материнства в РФ

Дума запретила иностранцам услуги суррогатного материнства в РФ

Песков назвал неверной трактовку Reuters позиции Узбекистана по газовому союзу

Военная операция на Украине

В Кремле заявили, что о присоединении новых территорий в районе проведения СВО речи нет

В Кремле заявили, что о присоединении новых территорий в районе проведения СВО речи нет

За содействие диверсионной деятельности предложили давать вплоть до пожизненного срока

Попова прогнозирует возможный пик заболеваемости гриппом к Новому году

Попова прогнозирует возможный пик заболеваемости гриппом к Новому году

ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух человек по подозрению в госизмене

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });