Ушаков воздержался от комментариев по поводу неофициальных контактов между РФ и США

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не стали давать однозначный ответ на вопрос о наличии между Москвой и Вашингтоном контактов не на официальном уровне.

В ходе общения с журналистами помощника президента РФ Юрия Ушакова спросили, ведутся ли между Москвой и Вашингтоном "нетрадиционные контакты по правительственной тематике".

"Вы знаете, что состоялся контакт в Турции между руководителями разведывательных агентств. Нарышкин и Бернс встречались. Что касается других контактов, то об их характере, составе участников и временных параметрах я бы воздержался что-либо сказать. Мне не с руки это комментировать", - ответил помощник главы государства.

Встреча директора ЦРУ Уильяма Бернса и руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина состоялась в Турции в середине ноября. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что данный контакт был инициирован американской стороной. "Вопросы, которые там обсуждались, носят чувствительный характер", - добавил он.