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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

РПЦ запустила православный чат-бот в Viber

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Миссионерский отдел Русской православной церкви запустил чат-бот в мессенджере Viber, сообщает пресс-служба РПЦ.

С помощью чат-бота, можно посмотреть православный календарь, узнать расписание постов и венчаний, посмотреть трансляцию телеканала "Спас" и послушать радио "Вера".

Также в чат-боте доступна возможность задать вопрос, найти храм и скачать христианские стикеры.

Запланировано развитие и других опций.

Наравне с ботом в Viber доступен канал "Православие сегодня", подписчики которого ежедневно узнают о святых дня, получают библейское чтение дня и другую информацию. В канале регулярно проводятся познавательные викторины о православной вере.

На чат-бот уже подписались свыше 290 тысяч пользователей Viber.

"Опыт работы чат-бота и канала показывает их востребованность как со стороны воцерковлённой аудитории, так и тех, кто пока ищет свой путь к вере", - говорится в сообщении.

РПЦ Viber Спас Вера
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