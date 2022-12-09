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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

"Росатом" проводит due diligence двух уральских заводов по переработке цветных металлов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Атомредметзолото", структура "Росатома", проводит оценку стоимости акций уральских предприятий - "Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов" (КУЗОЦМ) и "Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов" (ЕЗОЦМ), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные портала госзакупок.

Оба завода до декабря входили в холдинг "Ренова" и сейчас занимают заметную долю на российском рынке цветных металлов.

Как отмечает издание, они могут пригодиться "Росатому" в планах выстраивания полной цепочки от добычи до переработки редкоземельных металлов: в числе прочего КУЗОЦМ и ЕЗОЦМ производят сплавы редкоземельных металлов из продукции Соликамского магниевого завода, которую тот выпускает из концентрата Ловозерского ГОКа - "Росатом", по данным "Коммерсанта", активно интересуется обоими этими активами.

Росатом ЕЗОЦМ КУЗОЦМ Каменск-Уральский Екатеринбург Ренова Атомредметзолото
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