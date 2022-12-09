Путин заявил об исключительном значении совместных миротворческих миссий

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает необходимым продолжать подключать миротворческие части стран-членов ШОС и СНГ к миротворческим операциям ООН.

"Исключительное значение приобретают сегодня и совместные миротворческие миссии. Важно и дальше совершенствовать оперативные возможности миротворческих частей, продолжать работу по их подключению к операциям ООН, направленным на поддержание мира", - заявил Путин в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств-членов ШОС и СНГ.

Он также подчеркнул, что характер и масштаб современных угроз предъявляет повышенные требования к взаимодействию в рамках ШОС и СНГ по линии оборонных ведомств.

"Необходимо сообща работать над формированием более гибкой и устойчивой системы безопасности и сотрудничества, адекватной нынешним вызовам, а она может быть основана не на каких-то мифических неписаных правилах, которых никто не видел, не на чьём-то доминировании и монополизме, а только на международном праве и уважении интересов друг друга", - сказал президент.

"Считаем необходимым и впредь развивать в рамках ШОС и СНГ постоянный обмен информацией в сфере оборонной политики, делиться опытом строительства национальных вооружённых сил, наращивать военно-техническое сотрудничество, внедрять самые современные образцы вооружения и техник", - подчеркнул он.