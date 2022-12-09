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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Татарстане спущен на воду корабль-носитель ракет "Калибр"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Церемония спуска на воду малого ракетного корабля (МРК) проекта 21631 состоялась в Татарстане в пятницу, сообщает министерство обороны РФ.

Корабль был спущен на воду на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (входит в корпорацию "Ак Барс"). Этот корабль – одиннадцатый из серии МРК проекта 21631. Ему присвоено наименование "Наро-Фоминск", говорится в сообщении.

Согласно данным АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (разработчик), МРК проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса "река-море", предназначенными для охраны и защиты экономической зоны государства.

По данным завода, свои высокие возможности корабли этого проекта показали в ходе военной операции России в Сирии.

Корабли проекта 21631 строятся на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Татарстан) с 2010 года.

В настоящее время уже девять единиц несут боевое дежурство в составе ВМФ России, сообщила ранее пресс-служба завода.

Согласно открытым данным, МРК проекта 21631 – носители крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". "Калибры" разработаны концерном ВКО "Алмаз-Антей, "Оникс" – АО "ВПК НПО Машиностроения", входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Татарстан Зеленодольский завод имени Горького Ак Барс
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