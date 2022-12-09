Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта "Великий Устюг" (Вологодская область) после завершения реконструкции, сообщила пресс-служба агентства

Взлетно-посадочная полоса аэропорта была удлинена до 1,8 тыс. метров, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.

В настоящее время специалисты Северо-Западного МТУ Росавиации проводят процедуры сертификации оператора аэродрома.

"Ожидается, что в ближайшее время Великий Устюг начнет принимать первых пассажиров в обновленном аэропорту", - говорится в сообщении.

Соглашение о выделении средств на модернизацию аэропорта было подписано Росавиацией и Вологодской областью 14 февраля 2018 года. В ноябре 2018 года областные власти подписали контракт на выполнение работ с ЗАО "Горстройзаказчик". Общая стоимость первого этапа работ (реконструкции ВПП) составила более 1 млрд рублей: 758,3 млн рублей выделили из федерального бюджета, 334 млн рублей - из регионального.

По данным открытых источников, до реконструкции аэропорт обслуживал исключительно внутренние рейсы, его ВПП имела длину 1,3 тыс. метров и могла принимать небольшие самолеты вместимостью до 40 пассажиров.