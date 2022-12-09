Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта Великого Устюга

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию аэропорта "Великий Устюг" (Вологодская область) после завершения реконструкции, сообщила пресс-служба агентства

Взлетно-посадочная полоса аэропорта была удлинена до 1,8 тыс. метров, обновлен перрон, установлены мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.

В настоящее время специалисты Северо-Западного МТУ Росавиации проводят процедуры сертификации оператора аэродрома.

"Ожидается, что в ближайшее время Великий Устюг начнет принимать первых пассажиров в обновленном аэропорту", - говорится в сообщении.

Соглашение о выделении средств на модернизацию аэропорта было подписано Росавиацией и Вологодской областью 14 февраля 2018 года. В ноябре 2018 года областные власти подписали контракт на выполнение работ с ЗАО "Горстройзаказчик". Общая стоимость первого этапа работ (реконструкции ВПП) составила более 1 млрд рублей: 758,3 млн рублей выделили из федерального бюджета, 334 млн рублей - из регионального.

По данным открытых источников, до реконструкции аэропорт обслуживал исключительно внутренние рейсы, его ВПП имела длину 1,3 тыс. метров и могла принимать небольшие самолеты вместимостью до 40 пассажиров.

Росавиация Великий Устюг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В администрации Кронштадта прошли обыски

Загоревшаяся "Мега" в Химках не имела замечаний по технической эксплуатации зданий

Калининградские власти предложили унифицировать тариф на морские грузоперевозки в регион

Калининградские власти предложили унифицировать тариф на морские грузоперевозки в регион

В Татарстане спущен на воду корабль-носитель ракет "Калибр"

РЖД на год откажутся от пассажирских маршрутов в ЕС в пользу внутрироссийских

РЖД на год откажутся от пассажирских маршрутов в ЕС в пользу внутрироссийских

Российским компаниям разрешили не раскрывать финотчетность до июля 2023 года

Арест братьев Магомедовых

FESCO сообщила о штатной работе после новости о новом иске Генпрокуратуры

Ущерб от пожара в OBI в ТЦ "Мега Химки" может составить 20-30 млрд руб.

Пожар в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье локализован

Поджог назвали одной из версий пожара в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });