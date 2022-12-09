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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Главком ВМФ РФ назвал Севморпуть российским, а не международным

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Россия усиливает арктическую группировку, считает Северный морской путь национальной транспортной коммуникацией, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов.

"С учетом внешнеполитической обстановки некоторые горячие головы пытаются заявить, Севморпуть - это международный транспортный путь. Это не международный, а национальный русский путь, это - фасад нашей страны, он будет надежно защищен", - сказал Евменов в интервью телеканалу Минобороны РФ "Звезда".

"Понятие "Русская Арктика" - было, есть и будет. А чтобы оно действительно имело монолитный характер, там должны быть наши Вооруженные силы России, в частности ВМФ", - сообщил главком.

Он сообщил, что выполняются все решения по усилению арктической группировки.

"Устанавливаем гарнизоны, создаем нормальный уровень жизни, обеспечиваем надежную защиту российских территорий в Арктике", - сказал Евменов.

ВМФ РФ Николай Евменов Северный морской путь
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