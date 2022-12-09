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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Пробка из грузовиков образовалась на въезде в Эстонию из Ленинградской области

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Более ста грузовых автомобилей ждут выезда из России на границе с Эстонией в Ленинградской области, следует из данных на сайте Федеральной таможенной службы.

По последним данным, в пятницу перед пунктом пропуска "Ивангород" (Кингисеппский район Ленинградской области) скопились 120 фур на выезд из РФ. На въезде в страну очередей нет.

За прошлые сутки таможенники Ивангорода оформили свыше 170 большегрузов в обоих направлениях.

Ранее в пятницу сообщалось об очередях на границе Литвы и Калининградской области.

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