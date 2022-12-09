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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ на миллион тонн

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в декабрьском отчете повысил на 1 млн тонн, до 43 млн тонн, прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.).

Оценка урожая пшеницы не изменилась и составляет 91 млн тонн. Предыдущее изменение было в сентябре, когда прогноз был повышен на 3 млн тонн (до 91 млн тонн).

Прогноз экспорта пшеницы для ближайшего конкурента - ЕС - также повышен на 1 млн тонн, до 36 млн тонн.

В то же время оценка экспорта фуражного зерна из РФ снижена до 8,95 млн тонн с 9,65 млн тонн в ноябре. На 1 млн тонн, до 41 млн тонн, сократилась и оценка сбора этих культур.

Минсельхоз США также снизил прогноз сбора кукурузы в РФ – на 1 млн тонн, до 14 млн тонн, пояснив это задержками в уборке урожая. Оценка экспорта кукурузы снижена до 3,3 млн тонн с 4 млн тонн месяцем ранее.

В прогнозах по РФ Минсельхоз США не учитывает показатели Крыма.

Мировой сбор пшеницы в этом году американское ведомство оценило в 780,59 млн тонн против 782,68 млн тонн месяцем ранее, фуражного зерна - в 1 млрд 453,62 млн тонн против 1 млрд 459,54 млн тонн, кукурузы - в 1 млрд 161,86 млн тонн против 1 млрд 168,39 млн тонн соответственно.

Минсельхоз США
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