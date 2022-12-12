Разыскиваемый экс-вице-президент "Тольяттиазота" подал иск за невыплату вознаграждения

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Самарской области принял исковое заявление бывшего вице-президента ПАО "Тольяттиазот" Александра Макарова о взыскании с компании 879,133 млн рублей и возбудил соответствующее производство, следует из материалов суда.

Заседание назначено на 19 января 2023 года.

В иске речь идет о взыскании с "Тольяттиазота" задолженности в размере 596, 133 млн рублей по выплате вознаграждения за исполнение обязанностей члена совета директоров в 2014 и 2015 годах, процентов (в порядке пункта 1 ст. 395 ГК РФ) в сумме 283,709 млн рублей и расходов по уплате госпошлины в размере 200 тыс. рублей.

Согласно финансовой отчетности "Тольяттиазота" за 2014 и 2015 годы, общий размер выплаченного вознаграждения членам совета директоров составил 707,2 млн рублей и 332,9 млн рублей соответственно. В этот период состав совета включал пять человек (с сентября 2015 года в рамках предварительного следствия по уголовному делу по п.4 ст. 159 УК РФ из совета директоров был временно отстранен Евгений Королев - ИФ).

По данным из открытых источников, в 1993 году Макаров оставил должность заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом и муниципальной собственностью Самарской области и начал карьеру в "Тольяттиазоте", впоследствии войдя в команду топ-менеджеров компании. С конца 1990-х Макаров входил в наблюдательный совет Тольяттихимбанка.

Между тем, по данным базы МВД РФ, в настоящее время самарский бизнесмен разыскивается по статье УК.

Сообщалось, что в 2019 году СКР возбудил уголовное дело о создании преступного сообщества и неуплате налогов от деятельности двух "дочек" "Тольяттиазота" в размере 320 млн рублей. По данным следствия, к хищениям на предприятии были причастны топ-менеджеры и сотрудники аффилированного химзаводу Тольяттихимбанка, в том числе Макаров. По версии следствия, в 2002-2004 годах они вошли в состав созданного в 1997 году преступного сообщества, возглавляемого экс-президентом "Тольяттиазота" Владимиром Махлаем. Его целью стало систематическое завладение путем мошенничества чужим имуществом (принадлежащим "Тольяттиазот" и другим лицам) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в целях личного обогащения.

Кроме того, в 2012 году по заявлению миноритария завода - ОХК "Уралхим" Дмитрия Мазепина (на тот момент - ИФ) было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества на тольяттинском химзаводе на сумму более $550 млн при экспорте аммиака и карбамида по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами Nitrochem Distribution и Ameropa, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу. Потерпевшими по данному делу суд признал "Тольяттиазот" и "Уралхим" с компенсацией сторонам 77 млрд рублей и 10 млрд рублей соответственно.

Последовавшее удовлетворение гражданского иска о солидарном взыскании с контролировавших ранее "Тольяттиазот" лиц, а также с ООО "Томет" (производит метанол на площадке "Тольяттиазота") и 14 иностранных компаний около 87 млрд рублей в пользу самого предприятия и "Уралхима" привело к процедуре банкротства в отношении Сергея Махлая и ООО "Томет".

В ноябре прошлого года в результате более чем 10-летнего корпоративного спора "Уралхим" заявил о получении контроля над советом директоров "Тольяттиазота": по итогам состоявшегося по решению суда внеочередного собрания акционеров были досрочно прекращены полномочия управляющей компании (АО "Корпорация "Тольяттиазот") и членов совета директоров предприятия. В новый состав совета директоров вошли представители "Уралхима".

В этом году в рамках банкротства бывшего руководителя и владельца "Тольяттиазот" Сергея Махлая по итогам нескольких аукционов структуры "Уралхима" купили 80,9% акций ПАО, учет и хранение которых осуществлялся на счетах депо в Тольяттихимбанке. При этом, в конце ноября "Тольяттиазот" приобрел 100%-й пакет акций Тольяттихимбанка.

"Тольяттиазот" – один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака и 960 тыс. тонн карбамида в год.