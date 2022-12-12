Мост под Мелитополем поврежден в результате взрыва

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Под Мелитополем в Запорожской области произошел взрыв, повреждены опоры моста, сообщили в администрации области.

"Около 22:00 произошла диверсия в районе автомобильного моста на село Константиновка Мелитопольского района Запорожской области. В результате взрыва повреждены опоры моста", - говорится в телеграм-канале администрации.

По заявлению администрации, мост не разрушен, но на данный момент движение через него приостановлено. На месте работают оперативные группы.

Председатель регионального общественного объединения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале опубликовал видео последствий взрыва: на кадрах видно, что дорожное полотно просело на одном участке.

На выезде из Мелитополя в районе села Константиновка протекает река Молочная, длина моста над ней - около 130 м. Дорога идет в сторону Бердянска на берегу Азовского моря на востоке Запорожской области.

По данным из открытых источников, мост был построен в 1969 году и капитально отремонтирован в 2021-м.