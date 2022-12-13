Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) представлять в налоговые органы документы для подтверждения применения нулевой ставки НДС не только в бумажной, но и электронной форме.

Документ (№90752-8) правительство внесло в Госдуму в конце марта.

Сейчас нулевой НДС применяется при экспорте, помещении под свободную таможенную зону, ряде процедур реэкспорта. При этом для применения льготы по НДС в налоговые органы необходимо предоставить ряд документов на бумажном носителе: контракт, таможенную декларацию, копии транспортных, товаросопроводительных и иных документов.

"Законопроект предусматривает отказ от представления экспортером подтверждающих ставку 0% по НДС документов, включая контракт, на бумажном носителе. Вместо этого для экспортеров товаров будет установлена обязанность по представлению в налоговые органы реестров в электронной форме, которые будут включать сведения как из декларации, так и из контракта", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается сделать единообразным момент определения налоговой базы по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров. Данные изменения, по мнению авторов, позволят налоговикам обрабатывать представленные сведения в автоматическом режиме и упростят процесс сопоставления данных со сведениями, получаемыми от таможенных органов.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.