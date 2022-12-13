Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС

Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) представлять в налоговые органы документы для подтверждения применения нулевой ставки НДС не только в бумажной, но и электронной форме.

Документ (№90752-8) правительство внесло в Госдуму в конце марта.

Сейчас нулевой НДС применяется при экспорте, помещении под свободную таможенную зону, ряде процедур реэкспорта. При этом для применения льготы по НДС в налоговые органы необходимо предоставить ряд документов на бумажном носителе: контракт, таможенную декларацию, копии транспортных, товаросопроводительных и иных документов.

"Законопроект предусматривает отказ от представления экспортером подтверждающих ставку 0% по НДС документов, включая контракт, на бумажном носителе. Вместо этого для экспортеров товаров будет установлена обязанность по представлению в налоговые органы реестров в электронной форме, которые будут включать сведения как из декларации, так и из контракта", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, предлагается сделать единообразным момент определения налоговой базы по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров. Данные изменения, по мнению авторов, позволят налоговикам обрабатывать представленные сведения в автоматическом режиме и упростят процесс сопоставления данных со сведениями, получаемыми от таможенных органов.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 г.

Госдума НДС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии
Военная операция на Украине

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

Песков опроверг предположения об отставке главы Генштаба РФ

С начала СВО заблокировано более 3,5 тыс. ресурсов, распространявших фейки об операции

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

ФСБ задержала в Красноярске мужчину, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

Путин поручил рассмотреть вопрос включения в программы вузов курса истории религий РФ

Путин поручил рассмотреть вопрос включения в программы вузов курса истории религий РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });