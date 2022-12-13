Хуснуллин заявил о снижении показателя смертности на дорогах РФ на 6%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В этом году на дорогах России погибли на 700 человек меньше, чем в прошлом, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Каждый год мы снижаем смертность на дорогах. В этом году показатель снизился на 6 процентов, а в жизнях это более чем на 700 человек меньше погибло на дорогах", - сказал Хуснуллин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

Он подчеркнул, что власти намерены в следующем году этот показатель еще снизить.