На компенсации ОПК за выплаты работникам из других регионов выделят около 1 млрд руб.

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Работодатели предприятий оборонно-промышленного комплекса получат компенсации на выплату зарплат работникам, переехавшим к ним из других регионов страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Для поддержания баланса важна кадровая политика, чтобы предприятия оборонно-промышленного комплекса могли восполнить потребности в специалистах. Принято решение о компенсации заработных плат работодателей на выплату зарплаты тем сотрудникам, которые переезжают к ним из других регионов страны", - сказал Мишустин в ходе встречи с членами экспертного совета при правительстве РФ.

"На эти цели в Фонде социального страхования предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей", - добавил он.